Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalan zanlılar Alkan Canit, Benjamin John Onyebuchı, Asif Asıf, Muhammad Shahnaz, Tayeye Schadrack teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis, zanlılar Alkan Canit, Benjamin John Onyebuchı, Asif Asıf, Muhammad Shahnaz, Tayeye Schadrack’ın Ağır Bir Cürüm işlemek Kastıyla Gizli ittifak ve Zanlı 2, 3, 4, 5’in ikamet izinsiz suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15.07.2020 tarihinde, saat 20.55'de, Akıncılar'da köy girişinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlı Alkan Canit’in yönetimindeki JR 650 plakalı kapalı Ford transit marka Van araç arkasında saklı vaziyette Güney Kıbrıs’a geçmek için valizleriyle konu araç içerisinde bekleyen Benjamin John ONYEBUCHI, Asaf ASIF, Muhammad SHAHBAZ, Tayeye SCHADRACK ve konu aracın sürücüsü olan Akdoğan'da sakin Alkan Canit’in konu şahısları Güney Kıbrıs’a götürmek isterken suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını söyledi. Polis, Alkan Canit'in sorgusunda adı edilenleri 50 Euro karşılığı Akıncılardan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı Alkan Canit’in haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanması, diğer zanlıların ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.