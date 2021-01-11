Yasa gücünde kararname komitede onaylandı!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 09.30’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi görüştü ve bahse konu kararnameyi oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Söz konusu kararnamaye ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Miletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdiler.

Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi:

“ Dünya genelinde hızla yayılan Pandemik Koronavirüs dolayısıyla yaşanan ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınabilmesi adına kaynak sağlanması ile yaşanılan ve yaşanılması muhtemel ekonomik problemlerin etkilerinin azaltılarak salgınla mücadelede Devletin önünün açılması hedeflenmektedir.”