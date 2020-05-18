Yasa gücünde kararname onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürüyor. Toplantıda 62. madde tahtında yapılan konuşmaların ardından “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ele alındı.

Bu bölümde ilk olarak ilgili kararname hakkında komite raporu okundu. Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun raporu okuduktan sonra kararnameyle beyan verme süresinin uzatıldığını, daha önce 15 gün olarak öngörülen ek sürenin de 30 güne çıkarıldığını, böylece pandemi süresince kapalı olan işletmelerin bu işlemler için ek süre bulabileceğini kaydetti.

Kararnamenin görüşülmesinden önce UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu basında geçen hafta çıkan bazı haberlerle ilgili bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

SENNAROĞLU

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, 15 Mayıs 2020’de yaşanan tutuklamalardan sonra konu hiç sorgulanmadan hatta henüz hiçbir ifade bile alınmamışken bazı basın yayın organlarının aslı astarı olmayan haberler yaydığını ve büyük bir linç girişimi başlatıldığını kaydetti.

Sennaroğlu bu durumun kendisini ve ailesini oldukça üzdüğünü belirtti.

Konu yargıda olduğundan dolayı bu konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde avukatların detaylarıyla yapacağını, kendinin bu konuya girmeyeceğini dile getiren Sennaroğlu, tutuklular Büyükkonuk’tan daha ayrılmadan, “Sennaroğlu tutuklandı, evinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, telefon ve sahte evrak geçirildi şeklinde” gerçeği yansıtmayan haberler yayınlandığını belirtti.

Bu haberlere artık ulaşılmadığını kaydeden Sennaroğlu tanık çavuşun “Zaten zanlıların evinde kanunsuz birşeye rastlanmadığı” yönünde açıklaması olduğunu belirtti

Sennaroğlu, kendileriyle ilgili yapılan haberlerin tümünün asılsız olduğunu kaydetti.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de basın özgürlüğü olduğunu ve buna saygı duyduğunu dile getiren Sennaroğlu, basın etik ilkeleri gereği tutuklananların isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanmaması gerektiğine işaret etti.

Tutuklamalar sırasında orada basın görevlisi olmadığını söyleyen Sennaroğlu kişilerin yargı önüne çıkmadan mahkum etme girişimini “hakkaniyete aykırı ve kabul edilemez” diye tanımladı.

Günümüzde KKTC basınında masumiyet karinesine aykırı uygulamalar olduğunu dile getiren Sennaroğlu, daha suçluluğu kesinleşmemiş insanların isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Medyada linç kampanyası yapan ve destek verenlere karşı hukuki yollara başvuracaklarını anlatan Önder Sennaroğlu, bu yapılanların haber alma özgürlüğü ile yakından uzaktan alakası olmadığını kaydetti.

Yargı tarafından suçlu bulunmadıkça herkesin masum olduğuna işaret eden Sennaroğlu, basını gerçeklere göre hareket etmeye çağırdı.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yasa gücünde kararname konusunda konuşmak üzere kürsüye çıktı.

Beyannameler konusunda verilen ek süreyi değerlendirdiklerini mükelleflerin yüzde 5 indirim hakkını kaybetmemeleri için ek süre verilmesini önerdiklerini söyleyen Toros, bu önerinin kabul edildiğini anlattı.

Toros, ek sürenin 30 güne çıkarılması konusunda gösterilen anlayış için teşekkür etti ve bunun hiçbir şekilde istismar edilmemesi temennisinde bulundu.

Geçmişte aflara getirdiği eleştirilere işaret eden Toros, mevcut olağandışı koşullara da işaret etti.

Toros bunun hiçbir şekilde istismar edilmemesi için ilgililerin gerekeni yapmasını istedi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de vergilerin bilerek ve istenerek toplanmadığını ve bir süre sonra aflar çıkarıldığını, bunun da daha önce dile getirildiğini söyledi.

Bu kararnameye karşı olmadıklarını söyleyen Angolemli, öte yandan bir sürü ivedi konu varken neden bu konunun öne alındığını sordu.

Hüseyin Angolemli, bu acil konular arasında dünkü yangında da yeniden gündeme gelen helikopter alımını saydı.

“Ben eminim herhangi bir hükümet, ‘yangınlar için helikopter alacağız yardım edin’ dese, eminim yardım edilir” diyen Angolemli, dünkü yangınlarda bekçilerin görev yerlerinde bulunup bulunmadığını ve ne yapıyor olduklarını sordu.

Bu gibi ivedi durumlara fazla kafa yorulmadığını söyleyen Angolemli, 90’lı yıllarda olduğu gibi ormanların yine yanıp kül olduğunu söyledi.

Türkiye’de arpa ve buğday fiyatlarının belli olduğunu KKTC’de ise hâlâ fiyatların açıklanmadığını söyleyen Angolemli çiftçinin ciddi şekilde nakite ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bu gecikme yüzünden bir takım tüccarların bu ürünleri yok pahasına satın alacağını belirten Angolemli, çiftçilerin önünü açacak önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

TDP Milletvekili Angolemli, örneğin maske gibi ürünlerin fiyat denetimleri konusunda neler yapıldığını da sordu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne yapılan başvuruya da değinen Angolemli, Tayvan’daki rakamlarla KKTC’deki rakamları karşılaştırdı.

Angolemli, Bangladeş’in KKTC’yi tanımak için yaptığı talebin reddedildiğini de hatırlattı.

“Bir an evvel çiftçiliğe ve hayvancılığa önem verelim” diyen Angolemli, “Ürünlerimizin doğal olduğunu da dünyaya gösterelim çünkü yakın bir gelecekte tarım dünyada öne çıkacak” şeklinde konuştu.

ARIKLI

YDP Başkanı Erhan Arıklı da bu yasa gücünde kararnamenin iyi niyetli mükellefleri korumak adına oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

2018 yılında yapılan vergi beyanlarına değinen Arıklı, beyan edilen tutarın 278 milyon TL’lik kısmının halen ödenmediğini kaydetti.

Bazı işyerlerinin koronavirüs tedbirleri dolayısıyla zora girdiğini, kapatma kararları konusunda bazı haksızlıklar yapıldığını söyleyen Arıklı, hırdavat satıcısı kapatılırken aynı hırdavat malzemelerinin bir AVM’de satılmasına engel olunmadığını söyledi.

Gece sokağa çıkma yasağının hangi bilimsel verilere göre alındığını soran Arıklı, “Virüs marketlere girmezken camiler ve spor salonlarına mı girecek?” diye sordu.

Kendisinin bilinçli olarak maske kullanmadığını çünkü bir aydır sıfır pozitif vaka varken bunun gerekli olduğunu düşünmediğini söyleyen Erhan Arıklı, bunun vatandaşın hayatını zorlaştırmak için alınan bir tedbir olduğunu düşündüğünü belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bu tedbirin ancak dışarıdan gelişler açıldığında mantıklı hale geleceğini söyledi.

Bazı testlerin neden daha pahalı olduğunu soran Arıklı, alınan önlemler konusunda halkın ikna edilmesi noktasında zafiyet olduğunu belirtti.

Arıklı, işverenlerin tefecilerin eline bırakıldığını da savunarak tefeciliğin ortadan kaldırılması için gereken yasal düzenlemelerin hayata geçmesini istedi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Amcaoğlu, kürsünün milletvekilinin talep ve sıkıntılarını dile getireceği yer olduğunu ancak her değişikliğin her affın birilerine imtiyaz sağlama anlamında gelmediğini anlattı.

Eğer bir kapatma kararı verildiyse tabi ki beyannameler konusunda bu gibi bir kararın da alınmak durumunda kalınacağını anlatan Amcaoğlu, 2019 yılında gelirlerdeki artışın önceki yıla göre yüzde 34,5 olduğunu vergilerdeki artışın bunlar içinde önemli yer tuttuğunu anlattı.

Amcaoğlu, vergileri artırmak için yaptıkları düzenlemelere de değindi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli yeniden söz alarak “tüccarı, iş adamlarını düşündüğün kadar çiftçiyi düşün” demek istediğini anlattı.

Angolemli yasaya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” 30 kabul oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.