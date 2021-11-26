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Yasa Gücünde Kararname Yayımlandı

Döviz Cinsinden Kira Bedellerine Uygulanan Kurun Sabitlenmesi ve Döviz Kira Geliri Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Sterlin kuru 12 TL, Euro kuru 11 TL ve Dolar kuru ise 10 TL’ye sabitlendi.

26 Kasım 2021 Cuma 10:54
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Yasa Gücünde Kararname Yayımlandı
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Kararname ile düzenlenen kira stopajı oranları, 1 Aralık 2021 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 3 aylık vergilendirme dönemi için uygulanacak.

Ekonomik kriz ile dövizin kontrolsüz şekilde yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerin azaltılmasını amaçlayan Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren günlük kurun daha yukarı bir miktara denk gelmesi halinde döviz cinsinden yapılmış olan konut ve/veya işyerlerinin kira bedelleri 3 ay süreyle sabitlenmiş kurlardan hesaplanacak. Hesaplama günündeki kurun sabitlenmiş kurlardan düşük olması halinde ise hesaplama günündeki kur uygulanacak.

Öte yandan, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmelerinde de 3 aylığına kur sabitlendi

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile kira sözleşmesi imzalayan ve sözleşmeye göre döviz cinsinden ödeme yapmakla mükellef olan kiracılar, döviz cinsinden kira bedelleri ödemesi tahsil anında Türk Lirasına çevirme işlemlerinde Resmi efektif satış kurunun 01 Aralık 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasındaki ödemelerinde sabitlenmesi amacıyla Yasa Gücünde Kararname hazırlandı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmelerinde de Sterlin kuru 12 TL, Euro kuru 11 TL ve Dolar kuru ise 10 TL’ye sabitlendi.

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