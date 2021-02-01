Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...

YASA GÜCÜNDE KARARNAME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Dış ticaret  ithalatçi belgesi ve ihracatçi belgesinin süresinin uzatilmasi hakkında yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 13:13
1420 Okunma
YASA GÜCÜNDE KARARNAME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Dış ticaret  ithalatçi belgesi ve ihracatçi belgesinin süresinin uzatilmasi hakkında yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi.

Bu Kararname ile pandemi sürecinde bürokrasiyi azaltmak ve Ticaret Dairesinde oluşacak olası yoğunluğun önüne geçmek ayrıca internet kayıt sisteminin hazırlığının tamamlanmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kararname ile 31/12/2020 tarihinde süresi biten ve  31/01/2021 ayı içerisinde geçerliliği bitecek olan İthalatçı ve İhracatçı Belgelerin geçerlilik süresinin 1.4.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 102 kişi aşılandı
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 102 kişi aşılandı
YEŞİL BARIŞ HAREKETİ: “SULAK ALANLAR RESTORE EDİLMELİ AKILLICA KULLANILMALI”
YEŞİL BARIŞ HAREKETİ: “SULAK ALANLAR RESTORE EDİLMELİ AKILLICA KULLANILMALI”
Hüseyin Enol hayatını kaybetti
Hüseyin Enol hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim