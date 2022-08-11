Yasa madde madde oylanıyor

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Cumhuriyet Meclisi İdari ve Sosyal İlişkiler Komitesi Belediyeler Reformu Yasası'nı oylamaya geçti.

Gündem Kıbrıs muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yasa şu anda madde madde oylanıyor.

Detaylar gelecek..