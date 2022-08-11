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Yasa madde madde oylanıyor

11 Ağustos 2022 Perşembe 19:50
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Yasa madde madde oylanıyor


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Cumhuriyet Meclisi İdari ve Sosyal İlişkiler Komitesi Belediyeler Reformu Yasası'nı oylamaya geçti.
Gündem Kıbrıs muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yasa şu anda madde madde oylanıyor.
Detaylar gelecek..

Anahtar Kelimeler:
YasaOylamaCumhuriyet MeclisiBelediyeler Reformu Yasası
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