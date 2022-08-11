Yasa madde madde oylanıyor

Cumhuriyet Meclisi İdari ve Sosyal İlişkiler Komitesi Belediyeler Reformu Yasası'nı oylamaya geçti.
Gündem Kıbrıs muhabirinin elde ettiği bilgiye göre yasa şu anda madde madde oylanıyor.
Detaylar gelecek..
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