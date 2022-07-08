Yasa, Meclis'te 22 ay bekletildi!

Ad-hoc komite başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ adlı programa konuk oldu.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Yol Güvenliği Yasası hakkında açıklamalarında bulunan Öztürk, Tasarısının Cumhuriyet Meclisi’nde 22 ay bekletildiğini söyledi.

Öztürk, “Çok önemli bir yasa yürürlüğe girdi. 22 aydır bu yasa bekletildi. Yasayı Meclis’in gündemine taşıdık ve geçmesi için çabaladık” ifadelerini kullandı.

Öztürk, uyuşturucu madde etkisi altında birçok kişinin kazaya yaptığını ifade etti. Yol Güvenliği Yasası ile polis, trafikte seyir halindeki sürücüleri durdurup, uyuşturucu testi yapabileceğine değindi. Öztürk, beklentilerinin Yol Güvenliği Yasası’nın teknik hazırlıkların tamamlanmasını ve bir an önce uygulamaya geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yol Güvenliği Yasası'na göre, şüpheli ve gerekli görülen durumlarda polis uyuşturucu testi için sürücüden tükürük örneği alabilecek.