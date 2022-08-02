Yasa var, uyan yok... 40 Derecenin altında çalıştırılıyorlar

Ancak ülkede yapılan uyarılar dikkate alınmıyor.

Bugün Lefkoşa'da öğle saatlerinde, yasağın geçerli olduğu 11.00 -16.00 saatleri arasında bir çok sektörün yasağa uymayarak, işçilerini çalıştırdığı gözlemlendi.

O saatlerde Lefkoşa'da gözlem yapan Gündem Kıbrıs ekipleri, bir çok işçinin güneş altında çalıştığını ve sıcağa karşı hiçbir önlem alınmadan bu yasağın hunharca delindiğini gözlemledi.

Bakanlığın dibinde çalışıyorlar

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yakındalarındaki anayolda yol yapım çalışmaları yapılıyor. Yasağın geçerli olduğu saatlerde Lefkoşa Türk Belediyesi parsonelinin yasağa uymadığı ve çalışmalarını devam ettiği gözlendi.