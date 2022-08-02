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Yasa var, uyan yok... 40 Derecenin altında çalıştırılıyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, güneş altında 11.00 -16.00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulanmasının başladığını açıkladı. 

02 Ağustos 2022 Salı 13:29
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Yasa var, uyan yok... 40 Derecenin altında çalıştırılıyorlar
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Ancak ülkede yapılan uyarılar dikkate alınmıyor. 
Bugün Lefkoşa'da öğle saatlerinde, yasağın geçerli olduğu 11.00 -16.00 saatleri arasında bir çok sektörün yasağa uymayarak, işçilerini çalıştırdığı gözlemlendi. 
O saatlerde Lefkoşa'da gözlem yapan Gündem Kıbrıs ekipleri, bir çok işçinin güneş altında çalıştığını ve sıcağa karşı hiçbir önlem alınmadan bu yasağın hunharca delindiğini gözlemledi.
Bakanlığın dibinde çalışıyorlar
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yakındalarındaki anayolda yol yapım çalışmaları yapılıyor. Yasağın geçerli olduğu saatlerde Lefkoşa Türk Belediyesi parsonelinin yasağa uymadığı ve çalışmalarını devam ettiği gözlendi.

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