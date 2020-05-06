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Yasadışı giriş

Ülkemize yasadışı yoldan giriş yapan zanlı David Freedamann Schoppe tespit edilerek tutuklandı. Zanlı karantinada olduğu için gıyabında aleyhine 8 gün tutuklama emri alındı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:58
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Yasadışı giriş

Ülkemize yasadışı yoldan giriş yapan zanlı David Freedamann Schoppe tespit edilerek tutuklandı. Zanlı karantinada olduğu için gıyabında aleyhine 8 gün tutuklama emri alındı.

Polis, zanlı David Freedamann Schoppe’nin birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 02.05.2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, KKTC’ye geçiş yaptığını söyledi. Polis, zanlının karantinaya alındığını ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akıl sağlığının araştırıldığını belirtti. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hale Dağlı, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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