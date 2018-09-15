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Yasadışı örgüt üyeliğinden yargılanacak

FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan 3 zanlıdan 2’si suçla bağlantıları olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. F.T. isimli zanlı teminata bağlandı

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:59
Yasadışı örgüt üyeliğinden yargılanacak

Havadis'ten Devrim DEMİR'in haberine göre ,Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel soruşturma ekibi tarafından 10 Eylül günü Girne’de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma maksatlı gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si suça bağlantıları olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, F.T. isimli zanlı ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı F.T.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, en yakın polis karakoluna haftada 1 kez ispat-ı vücut yapması ve KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı lehinde 20 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

 Soruşturma tamamlandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel soruşturma biriminde görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz F.T.’nin “Yasa Dışı Cemiyet Üyeliği” ve “Yasa Dışı Yayın Bulundurma” suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Namık Kemal Baz, zanlının 10 Eylül günü Girne’de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlı F.T.’nin kalmakta olduğu evde yapılan aramada FETÖ terör örgütüne ait doküman ve belgelerin bulunduğu bir adet laptop bilgisayarın ele geçirildiğini dile getiren Baz, zanlıya ait laptop bilgisayarda yapılan incelemede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in konuşmalarının yer aldığı video kayıtlarının bulunduğunu ifade etti. Ülkemizde yüksek lisans öğrencisi olarak bulunan zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Baz, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yasadışı örgütFetöHaberKKTC
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