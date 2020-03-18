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Yasağa rağmen açık olan kahvehanelerde kumar oynadılar

Bakanlar Kurulu kararına rağmen çalışan kahvehanelere yasal işlem uygulandı. Söz konusu kahvehanelerde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 10:31
2362 Okunma
Yasağa rağmen açık olan kahvehanelerde kumar oynadılar

13 Mart günü Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüs ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; dün, Girne’de faaliyet gösteren “Girneliler” ve “Akdeniz Spor Birliği” isimli kahvehanelerin açık olduğu ayrıca söz konusu kahvehanelerde müşteri olarak bulunan toplam 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edildi.  

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüs
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Burak 2020-03-18 11:24:21

Kibrislilar bet kumar oynamadan yapamazlar.

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