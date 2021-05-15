Yasağı çiğnediler!

BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLMASI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün sokağa çıkma yasağını ihlale edenlerin sayısı 14 olup 2 kişi de bir market içerisinde maske takma kuralına uymadıkları için haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin de bir market içerisinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.