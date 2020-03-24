Yasağı ihlal eden 28 kişi daha tutuklandı: Toplam sayı 76 oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişinin bugün tutuklandığını duyurdu. Böylece kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı iki günde 76'ya yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, bugün (24.3.2020) polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 28 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.”