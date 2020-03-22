“Yasağı polislerimize bırakma lüksümüz yok”





Foto: Erhürman’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

KKTC’de üç yeni yerel Koronavirüs vakasının belirlenmesi ve vaka sayısının 38'e yükselmesi üzerine açıklamada bulunan Erhürman, “Alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasını polislerimize bırakma lüksümüz yok” dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

“Az önce gelen habere göre vaka sayımız 38'e yükseldi. Üç yeni yerel vakamız var. Yerel vaka sayımızın artması yeni ve daha kritik bir safhada olduğumuzu gösteriyor maalesef. Alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasını polislerimize bırakma lüksümüz yok. Eczane, market gibi konulardaki sınırlı serbestiyi başka amaçlarla kullanma lüksümüz de yok. Başta yaşlı insanlarımız olmak üzere toplumumuzu koruma sorumluluğu her birimizin omuzlarında. Sorumluluk bilinci ile davranmak zorundayız...”