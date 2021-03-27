Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.
Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.
Yasak ihlalleri sürüyor!
10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 2 iş yeri ise kapanma saatlerine uymadı.
27 Mart 2021 Cumartesi 10:38
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.