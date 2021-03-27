Yasak ihlalleri sürüyor!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.

Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.