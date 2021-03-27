Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
137 bin Euro'yu hackledi
137 bin Euro'yu hackledi

Yasak ihlalleri sürüyor!

10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 2 iş yeri ise kapanma saatlerine uymadı.  

27 Mart 2021 Cumartesi 10:38
142 Okunma
Yasak ihlalleri sürüyor!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi. 
Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özsusuzlu ailesinin acı günü
Özsusuzlu ailesinin acı günü
İngiltere eski Dışişleri Bakanı Straw'un açıklamaları Türkiye basınında...
İngiltere eski Dışişleri Bakanı Straw'un açıklamaları Türkiye basınında...
En Çok Yağışı Kozanköy Aldı
En Çok Yağışı Kozanköy Aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim