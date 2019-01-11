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Yasal girdi, başkasının kimliği ile çıkış yapmak istedi

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı

11 Ocak 2019 Cuma 12:49
Yasal girdi, başkasının kimliği ile çıkış yapmak istedi

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Ali Rahmatian, iki gün sonra başkasına ait Macar pasaportu ile çıkış yapmak istedi ve tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Özgür Sunalp, zanlının başkasının kimliğine bürünme ve sahte kayıt temini suçlamalarıyla tutuklandığını mahkemeye aktardı. Sunalp, zanlı Ali Rahmatian’ın 8 Ocak 2019 tarihinde saat 22.15’te Ercan Havalimanı’ndan adına kayıt olan kendi pasaportu ile adaya yasal olarak giriş yaptıktan sonra 10 Ocak’ta saat 21.05’te Laszlo Algacs adına düzenlenmiş Macar pasaportu ile havaalanından çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının KKTC’ye giriş yapmak isterken kullandığı pasaportun halen tespit edilemediğini belirten Sunalp, zanlının tasarrufunda bulunan Macar pasaportunun sahte olup olmadığının araştırılacağını söyledi. Tahkikatın devam ettiğini belirten Sunalp, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir vedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali RahmatianMacar PasaportuçıkışErcan HavalimanıHaberGündemKıbrıs
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