Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı

KAYNAK:MHA

GKRY Rum vatandaşı A.G ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı R.A.K.G’nin kanunsuz yollardan KKTC’ye geçtiklerini bildiği iddiasıyla Girne’den alıp Gazimağusa’ya getirip 26.04.21 tarihinde bir yurtta ikamet etmelerini sağlayan Mehmet Akgün 30.04.21 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 01.05.21 tarihinde “suçu örten” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Kıvanç Özoğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının GKRY de sakin A.G ve R.A.K.G isimli şahısları birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptıklarını bildiği halde suçtan saklamak maksadıyla 26.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurduna yerleştirip orada ikamet etmelerini sağladığını ve işlemiş oldukları suçu örtmek suretiyle “suçu örten” suçunu işlediğini söyledi.

Adı edilen 2 şahsın tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanmaları nedeniyle bu olayın ortaya çıktığına değinen tanık polis zanlının 30.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının bu olaylarla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığı ve Pile köyünde kalan bir Rum vatandaşı ile arkadaş olan babasının ricası üzerine adı edilenleri Girne’den alıp Gazimağusa’ya getirip yurda yerleştirdiğini, eğer aleyhlerinde bir suç varsa da kendisinin bilgisi olmadığı yönünde zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında adı edilen şahısları Girne’de almış olduğu yerde kamera kayıtlarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapacağını söyledi.

Bunun dışında alınması gereken ifadeler yanında zanlının telefon görüşmelerinin de inceleneceğine değinen tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.