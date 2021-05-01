Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklama
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlar mahkemeye çıkarıldı
Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu

Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:20
306 Okunma
Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı

KAYNAK:MHA

GKRY Rum vatandaşı A.G ve kız arkadaşı İngiliz vatandaşı R.A.K.G’nin kanunsuz yollardan KKTC’ye geçtiklerini bildiği iddiasıyla Girne’den alıp Gazimağusa’ya getirip 26.04.21 tarihinde bir yurtta ikamet etmelerini sağlayan Mehmet Akgün 30.04.21 tarihinde polis tarafından tutuklandı.
Zanlı bugün 01.05.21 tarihinde “suçu örten” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, PM Kıvanç Özoğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının GKRY de sakin A.G ve R.A.K.G isimli şahısları birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptıklarını bildiği halde suçtan saklamak maksadıyla 26.04.21 tarihinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurduna yerleştirip orada ikamet etmelerini sağladığını ve işlemiş oldukları suçu örtmek suretiyle “suçu örten” suçunu işlediğini söyledi.

Adı edilen 2 şahsın tasarruflarında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanmaları nedeniyle bu olayın ortaya çıktığına değinen tanık polis zanlının 30.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.
Zanlının bu olaylarla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığı ve Pile köyünde kalan bir Rum vatandaşı ile arkadaş olan babasının ricası üzerine adı edilenleri Girne’den alıp Gazimağusa’ya getirip yurda yerleştirdiğini, eğer aleyhlerinde bir suç varsa da kendisinin bilgisi olmadığı yönünde zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında adı edilen şahısları Girne’de almış olduğu yerde kamera kayıtlarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapacağını söyledi.

Bunun dışında alınması gereken ifadeler yanında zanlının telefon görüşmelerinin de inceleneceğine değinen tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aytan Kasap Hayatını Kaybetti
Aytan Kasap Hayatını Kaybetti
27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı
27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı
Ünal Üstel vatandaşı salgınla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirdi
Ünal Üstel vatandaşı salgınla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim