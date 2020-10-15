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Yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar M.D'ye uyuşturucu temin eden zanlı P.K, yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:38
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Yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar M.D'ye uyuşturucu temin eden zanlı P.K, yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı.

Zanlı P.K’nın PCR sonucu beklendiğinden tutukluluk duruşması gıyabında yapıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, Zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Sakallı, zanlı Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00 raddelerinde zanlı M.D'nin tasarrufunda bulunan 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı M.D'nin konu maddeyi zanlı P.K'dan aldığını itiraf ettiğini ve zanlı P.K'nın yasal olmayan yolla KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlı P.K'nın 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  

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