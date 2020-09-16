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“Yasal süre doldu, mühürleme yapacağız”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Salamis Kamping Alanı içiresindeki karavanların mühürleneceğini açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:46
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“Yasal süre doldu, mühürleme yapacağız”

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kolimbos ormanında bulunan Salamis Kamping Alanı içerisindeki karavancılara yasal belge sunmak için tanıdığı 15 günlük süre bugün doldu.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin belge sunmayan karavanları yarın mühürlemesi bekleniyor. Yenidüzen Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar; “Yasal süre doldu bugünlerde mühürlemeyi yapacağız” dedi. 100 kişilik kalabalığın bölgede toplandığını aktaran Zurnacılar, herhangi bir gerginliğin yaşanmadığını da ifade etti.

Kamp-Der binası mühürlenmişti

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis Kamping Alanı içerisindeki, Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) binasını 15 gün önce mühürlemiş, belediye kamp sahiplerine yasal belge sunma konusunda 15 günlük süre tanımıştı. Öte yandan bir grup “karavancı” bölgede toplanarak olası mühürleme işlemini bekliyor. 

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