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"Yasaları hiçe saymanın olacağını hatırlatmak isteriz!

 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, “Kuzey Kıbrıs Esnaf, Sanatkarlar ve Kobiler Kredi ve Kefalet Kooperatifi Limited” isimli yeni kooperatifin, odayı ve üyelerini bertaraf ederek, kurucu üyeleri “esnaf olmayan” kişilerle esnaf adına sorumluluk üstlenmek için Ticaret Odası tarafından kurulduğunu belirterek, eleştirdi

13 Ekim 2022 Perşembe 18:47
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"Yasaları hiçe saymanın olacağını hatırlatmak isteriz!



KTEZO açıklamasında, 10 Ekim 2022 tarihinde 235 sayılı Resmi Gazete ile duyurusu yapılan Kuzey Kıbrıs Esnaf, Sanatkarlar ve Kobiler Kredi ve Kefalet Kooperatifi Limited”in odayla ilgisi olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Üyelerimizin 2011’de kuruluşunu yaptığı ve esnaf zanaatkarların ortak olduğu, mukayitlik tarafından da denetimi yapılan bir kefalet kredi kooperatifini dünya alem biliyor” denildi.

Yürütülen araştırma ve mukayitlikle yapılan temas sonucunda söz konusu yeni kooperatifin “Ticaret Odası” kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “Ticaret Odası, gizli gizli, kapalı kapılar arkasında yürütülen çalışmalarla, esnaf ve zanaatkarlara kefalet ve kredi vermek için ticari banka sahibi üyelerinin de yer aldığı yeni bir kooperatif kurmakta sakınca görmedi” kaydedildi.

Açıklamada, “Bizlere göre bu yapılanın anlamı çok açıktır. Ticaret Odası; KTEZO ve üyelerini bertaraf ederek, kurucu üyeleri ‘esnaf olmayan’ kişilerle, esnaf adına sorumluluk üstlenme girişiminde bulundu” denildi.

KTEZO açıklaması şöyle devam etti:

“Kim ne derse desin Ticaret Odası’nın üstlendiği bu girişim güç odaklarının ‘telkini ve teşviği’ ile gerçekleşmiştir... KTEZO’nun Ticaret Odası üyelerine ithalatçı belgesi vermek için girişim yapması ne kadar ‘meşru ve ahlaki’ ise Ticaret Odası’nın yaptığı bu girişim de o kadar meşru ve ahlakidir... Doğal olarak bunu ifade etme hakkımız vardır. Önüne gelenin ülkemiz yasalarını hiçe saymasının gün gele bir bedeli olacağını da hatırlatmak isteriz!

İşimize geldiği kadarıyla hukuk, işimize geldiği kadarıyla da ahlak anlayışı bizi nereye doğru sürükleyecek sorulmaz mı? KTEZO her alandaki başarılarını;  gönül verdiği toplumuna saygısından, ilkelerini her üyesi için eşit ve adil kılmasından, örgütler arası diyalog ve işbirliğine inanması yanında ONURLU DURUŞUNA borçludur! Bu ülkede toplumsal duyarlılık, toplumsal gaile ve toplumsal düşünmek bir suç olmuşsa, en azından yüzümüze söyleyecek kadar cesaretli olsunlar! Gerçekte herkes kimin neyi ne için yaptığının farkında... Ticaret Odası Yetkililerini; bugünden sonra ayni masada ve ayni platformda buluşmalarımızda bir biriminin yüzüne nasıl bakacağımızın izahını yapmaya davet ediyoruz”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıTicaret OdasıEleştiri
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