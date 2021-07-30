Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

"Yaşanacak sorunların sorumlusu El-Sen olmayacaktır"

EL-SEN Basın açıklaması yayınlayarak uyarıda bulundu, "Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır" dedi.

30 Temmuz 2021 Cuma 11:00
167 Okunma
"Yaşanacak sorunların sorumlusu El-Sen olmayacaktır"

EL-SEN Basın açıklaması yayınlayarak uyarıda bulundu, "Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır" dedi.

Yine açıklamada, "Başbakan Ersan Saner’ in bu topluma çıkıp Kıb-Tek ile ilgili son durumu anlatmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Aylardır Kıb-Tek’ in sorunlarına duyarsız kalan Başbakan Ersan Saner, son günlerde Kurumda gerçekleşmesi gereken atama ve nakil işlemlerine müdaheleyi kendine görev saymaktadır.

Öncelikle Başbakan’ ın, Kurum’ un yapması gereken yatırımların, istihdamların, sayaç ve malzeme alımının gerçekleşmesi için gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

UBP Kurultayına yönelik Kıb-Tek’ te yapmaya çalıştığı operasyonları yakından izliyoruz.

Başbakan Ersan Saner’ in bu topluma çıkıp Kıb-Tek ile ilgili son durumu anlatmasını bekliyoruz. Ersan Saner’ in Kıb-Tek’ i UBP Kurultayına yem etmesine asla müsade etmeyeceğiz. Bunun bilinmeside fayda görüyoruz.

Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
İskele’de su kesintisi
İskele’de su kesintisi
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim