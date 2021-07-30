"Yaşanacak sorunların sorumlusu El-Sen olmayacaktır"

EL-SEN Basın açıklaması yayınlayarak uyarıda bulundu, "Önümüzdeki günlerde yaşanacak olan çok ciddi sorunların sorumlusu da El-Sen olmayacaktır" dedi.

Yine açıklamada, "Başbakan Ersan Saner’ in bu topluma çıkıp Kıb-Tek ile ilgili son durumu anlatmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle: