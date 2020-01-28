Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Yaşar Halim yaşamını yitirdi

28 Ocak 2020 Salı 14:52
Yaşar Halim yaşamını yitirdi

İngiltere’nin ‘ilk’ Türk pastane ve süpermarketlerinden olan ve kendi adını taşıyan işletmeleri ile tanınan Yaşar Halim bu sabah The Whittington Hospital’da vefat etti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile mücadele eden Kıbrıslı işadamının Londra’da toprağa verilmesi bekleniyor.
77 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Halim 19 yaşında İngiltere’ye göç etmiş, geldikten on yıl sonra, 1981 yılında kendi işletmesini açmıştı. Sadece etnik marketin değil, gıda sektörünün de en başarılı işletmelerinden birisi olarak değerlendirilen Yaşar Halim, 2014 yılında gıda endüstrisinin en önemli referans kaynaklarından birisi olarak gösterilen ‘Retail Week’ tarafından ‘Dünyanın en iyi 100 marketinden birisi’ olarak gösterilmişti.

İlk marketin bulunduğu Haringey’in sembollerinden birisi haline gelen Yaşar Halim Süpermarket, başta memleket hasreti çeken Kıbrıslı Rum ve Türkler olmak üzere Londra ve İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan binlerce tüketicinin ilk alışveriş adresi oldu.
Fırın bölümü ile geleneksel tatlı ve unlu mamulleri tüketicilerle buluşturan Yaşar Halim, Oxford Üniversitesi yayını olan, Pre- Intermediate seviyesindeki New Headway adlı ders kitabında yer alan, Guardian Gazetesi yazarı Leo Benedictus’un bir makalesinde yer almıştı. Unlu mamüllerin yanısıra taze sebze-meyve çeşitleri gibi A’dan Z’ye her türlü gıda ürününün bulunabildiği işletme yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

Son Güncelleme: 28.01.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberYaşar Halim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim