Yaşarata: İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs için önemi çok büyük

YILLIK 5 MİLYAR STERLİN CİRO… İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk yaşadığını belirterek Kıbrıslı Türk iş adamlarının, yıllık cirosunun 5 milyar sterlinden fazla olduğunu söyledi. Yaşarata, araştırmalara bakıldığında turizmde yıllık yüzde 5 artış görüldüğünü, bu oranın ciddiye alınması gerektiğini ifade ederek Kuzey Kıbrıs’ın turizme verdiği önemi artırması gerektiğini belirtti

KKTC’Yİ ZİYARET EDEN TURİST SAYISI 4 MİLYON… KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC turizminin bin yatak kapasitesinden bugün 26 bin rakamına ulaştığını, 2023 yılında 40 bine çıkmasının hedeflendiğini söyledi. Üçüncü ülkelerden KKTC’ye giden turist sayısının 1 milyonun üstünde olduğunu, ülkeye gelen yolcu sayısının da 4 milyona ulaştığını ifade eden Üstel, yeni Ercan Havalimanı’yla dünya standartlarına ulaşılacağını belirtti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Londra’daki temasları kapsamında İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileriyle de bir araya geldi.

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarının toplam varlıklarının 60 milyar sterlini bulduğuna vurgu yaptı.

Yaşarata, ekonomiyi besleyen en büyük sektörün turizm olduğuna işaret ederek KKTC’de var olan turizm potansiyelini kullanmak gerektiğini, yatırımın da şart olduğunu söyledi.

Turizm Bakanı Üstel de, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için çalışmaların hızlandığını, Türkiye aracılığıyla da birçok ülkede tanıtımlar yapılabildiğini belirtti. Turizm hedeflerinden söz eden Üstel, İngiltere pazarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Üstel: Ambargolara rağmen herkes canla başla çalışıyor

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ada ekonomilerinin sanayiye dayalı olamayacağını belirterek Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikleri, tarihi yerleri, deniziyle ünlü olduğunu bu nedenle turizmin ekonomideki payının yüksek olduğunu söyledi.

KKTC turizminin bin yatak kapasitesinden bugün 26 bin rakamına ulaştığını belirten Üstel, 2023 yılında yatak kapasitesinin 40 bine çıkacağını, hedefin 50 bin olduğunu ifade etti.

Üstel, 2009-2010 döneminde UBP’nin tek başına iktidara geldiği dönemde KKTC’ye üçüncü ülkelerden giden turist sayısının 256 bin olduğunu belirterek 2010 yılında 500 bin, 2013’te de 1 milyon hedefi koyduklarını söyledi.

Üçüncü ülkelerden KKTC’ye giden turist sayısının 1 milyonun üstünde olduğunu, ülkeye gelen yolcu sayısının da 4 milyona ulaştığını ifade eden Üstel, yeni Ercan Havalimanı’yla dünya standartlarına ulaşılacağını belirtti.

Üstel, Türkiye dışında KKTC’ye kimsenin yardım etmediğini her alanda ambargolar olduğunu buna rağmen iş insanlarının, yatırımcılarının canla başla çalıştığını söyledi.

Üstel, yatırımcıların sıkıntılar yaşadığını ancak bunların zamanla aşılacağını ifade etti. Üstel, Türkiye aracılığıyla Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için birçok ülkeden de davet alındığını belirterek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler kapsamında ortaya konulan çalışmaların hayat bulacağını söyledi.

Yaşarata: İngiltere’deki Kıbrıslı Türk iş insanlarının yıllık cirosu 5 milyar sterlinden fazla

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, İngiltere’de yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk yaşadığını belirterek yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Kıbrıslı Türk işadamlarının, yıllık cirosunun 5 milyar sterlinden fazla olduğunu vurgulayan Yaşarata, toplam varlıklarının da 50-60 milyar sterlinin üzerinde olduğunun altını çizdi.

Yaşarata, İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs için öneminin çok büyük olduğunu ifade ederek turizm sektörünün bu konuda öncü olduğunu belirtti.

Turizmin ekonomiyi kalkındıracak en büyük olgu olduğunu, 49 sektörü besleyen bir olgu olduğunu söyleyen Yaşarata, dünya turizminin yıllık cirosunun yaklaşık 1.5 trilyon dolar olduğunu ifade etti.

Yaşarata, araştırmalara bakıldığında turizmde yıllık yüzde 5 artış görüldüğünü belirterek bu oranın ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın turizmden yılda 4 milyar dolar geliri, 4 milyon da turist sayısı olduğunu örnek veren Yaşarata, Malta’ya da yılda 2.5 milyon turistin gittiğini, turizm gelirinin de 2.5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın 2026 yılına kadar turizme 338 milyon Euro yatırım yapma planı olduğunu ifade eden Yaşarata, Güney Kıbrıs veya Malta’nın uygun bilet fiyatları ve direkt uçuşları konusunda avantajları olabileceğini ancak Kuzey Kıbrıs’ın da en büyük avantajının güzellikleri olduğunu söyledi.

Yaşarata, rakamlar ortadayken Kuzey Kıbrıs’ın turizme verdiği önemi artırması gerektiğini ifade etti.

“KKTC turizminde büyük potansiyel var. Yatırım yapılması gerekiyor” çağrısı yapan Yaşarata, yetkililerin İngiltere’ye ziyaretlerini artırması, sorunları yerinde dinleyip çözümler aranması gerektiğini belirtti.