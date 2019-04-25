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Yasin Er, 1 gün daha tutuklu kalacak

25 Nisan 2019 Perşembe 19:42
Yasin Er, 1 gün daha tutuklu kalacak
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Lefkoşa - Girne anayolunda 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü Yasin Er dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Aleyhinde bir gün tutukluluk emri alınan zanlı, hastanede kontrolden geçirildikten sonra hücreye kondu.

Polis Çavuşu Recep Arabulucu, Lefkoşa - Girne anayolunda Bulut İnşaat önlerinde önceki gün meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden Yasin Er yönetimindeki KS 824 plakalı aracın dikkatsizlik sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek normal yolunda seyreden Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpıştığını söyledi.

Polis, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, her iki aracın sürücüleri Yasin Er ile Hilmi Çelebioğlu, KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç’ın yaralandığını belirtti. Polis çavuşu, hastaneye kaldırılan Çelebioğlu’nun aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, kazada yaralanan Hallaç’ın ise ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Kazanın ardından Yasin Er’in gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 1 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına ve tam teşekkülü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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