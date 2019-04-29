Yasin Er, cezaevine gönderildi!

Lefkoşa - Girne anayolunda 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü Yasin Er yeniden teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Recep Arabulucu, Lefkoşa - Girne anayolunda Bulut İnşaat önlerinde önceki gün meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden Yasin Er yönetimindeki KS 824 plakalı aracın dikkatsizlik sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek normal yolunda seyreden Hilmi Çelebioğlu yönetimindeki HC 688 plakalı araçla çarpıştığını söyledi.

Polis, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, her iki aracın sürücüleri Yasin Er ile Hilmi Çelebioğlu, KS 824 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahin Sevimli ve HC 688 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sercan Hallaç’ın yaralandığını belirtti. Polis çavuşu, hastaneye kaldırılan Çelebioğlu’nun aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, kazada yaralanan Hallaç’ın ise ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Kazanın ardından Yasin Er’in gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının kullanımındaki iş aracında bulunan araç takip cihazı üzerinde yapılan araştırmada 75 km gitmesi gereken yolda 105 km gittiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izni ile ülkede bulunduğunu ve işlenen suçun vahim ve ciddi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.