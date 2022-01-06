Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

Yasin Yeni: “Bireysel çıkarlar ve menfaatler toplumsal çıkarların önüne geçmemeli”

CTP Gazimağusa Milletvekili adayı Yasin Yeni, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 11:04
28 Okunma
Yasin Yeni: “Bireysel çıkarlar ve menfaatler toplumsal çıkarların önüne geçmemeli”
banner108

ÖZEL HABER

CTP Gazimağusa Milletvekili adayı Yasin Yeni, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Neden CTP’den milletvekili olduğunu anlatan Yeni, hayatının hep mücadeleler içerisinde geçtiğini söyleyerek, 2008 yılından itibaren sürekli olarak çeşitli STK’lar içerinde ve çeşitli kurumlarda yer aldığını kaydederek, “Kenarda bırakılan bir bölgede yetişen birinin mağduriyetini hayatının her alanında yaşayan biriyim. Bu nedenle benim önceliğim toplumsal gelişimdir. Bireysel çıkarlar ve menfaatler toplumsal çıkarların önüne geçmemeli. Tam da bu noktada CTP kendi planını ve organizasyonunu açıkladıktan ve hedeflerinin de bir kitle partisi olduğunu söyledikten sonra CTP’den milletvekili adayı oldum” dedi. 

Yeni, “Maraş kenarda bırakılmış, dışlanmış bir bölge. Bu bölgede yaşayan insanlar yıllardır bu dışlanmışlığı yaşıyor. Bu bölgede yetişen biri olarak kendimizi daha iyi ifade etmek, aslında kimseden farklı olmadığımızı, bu toplumun bir parçası olduğumuzu daha iyi anlatmak adına bölgede çeşitli girişimlerde bulundum. Bireysel gelişimime hep çaba gösterdim. Ailemin bana sunamadığı imkânlara gerek sporla gerek diğer sosyal aktivitelerle ve girişimlerimle sahip oldum. Sözlerini ve hedeflerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışan birisiyim. Birçok imkânsızlıklar içerisinde bölgede çok güzel gelişimler sağladık. Bugün de birilerinin bana güvenerek bir teklifte bulunması ve siyasete teşvik etmesi bu ülke için yapabileceklerimiz için bize güvenmesi çok önemli. Bundan sonraki süreçte de insanların yanımda olması hedeflerimize ulaşabilmek için insanların desteklerini hissettirmesi güven veriyor. Çıktığım bu yolda yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Toplumsal başarıyı hedefleyen biri olarak, CTP’nin ülkenin geleceğini şekillendiren misyonları ile bu yola girdik. Mücadele etmeye ve 23 Ocak akşamı hedeflediğimiz başarıya ulaşmak için yola çıktık. İnanıyorum ki tüm hedeflerimizi başaracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yasin YeniÇiğdem Aydı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar: “Ülkemin bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum”
Akpınar: “Ülkemin bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum”
Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başladı
Yılbaşı ikramiyeleri dağıtılmaya başladı
4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 774 TL!
4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 774 TL!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim