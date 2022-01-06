Yasin Yeni: “Bireysel çıkarlar ve menfaatler toplumsal çıkarların önüne geçmemeli”

ÖZEL HABER

CTP Gazimağusa Milletvekili adayı Yasin Yeni, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Neden CTP’den milletvekili olduğunu anlatan Yeni, hayatının hep mücadeleler içerisinde geçtiğini söyleyerek, 2008 yılından itibaren sürekli olarak çeşitli STK’lar içerinde ve çeşitli kurumlarda yer aldığını kaydederek, “Kenarda bırakılan bir bölgede yetişen birinin mağduriyetini hayatının her alanında yaşayan biriyim. Bu nedenle benim önceliğim toplumsal gelişimdir. Bireysel çıkarlar ve menfaatler toplumsal çıkarların önüne geçmemeli. Tam da bu noktada CTP kendi planını ve organizasyonunu açıkladıktan ve hedeflerinin de bir kitle partisi olduğunu söyledikten sonra CTP’den milletvekili adayı oldum” dedi.

Yeni, “Maraş kenarda bırakılmış, dışlanmış bir bölge. Bu bölgede yaşayan insanlar yıllardır bu dışlanmışlığı yaşıyor. Bu bölgede yetişen biri olarak kendimizi daha iyi ifade etmek, aslında kimseden farklı olmadığımızı, bu toplumun bir parçası olduğumuzu daha iyi anlatmak adına bölgede çeşitli girişimlerde bulundum. Bireysel gelişimime hep çaba gösterdim. Ailemin bana sunamadığı imkânlara gerek sporla gerek diğer sosyal aktivitelerle ve girişimlerimle sahip oldum. Sözlerini ve hedeflerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışan birisiyim. Birçok imkânsızlıklar içerisinde bölgede çok güzel gelişimler sağladık. Bugün de birilerinin bana güvenerek bir teklifte bulunması ve siyasete teşvik etmesi bu ülke için yapabileceklerimiz için bize güvenmesi çok önemli. Bundan sonraki süreçte de insanların yanımda olması hedeflerimize ulaşabilmek için insanların desteklerini hissettirmesi güven veriyor. Çıktığım bu yolda yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Toplumsal başarıyı hedefleyen biri olarak, CTP’nin ülkenin geleceğini şekillendiren misyonları ile bu yola girdik. Mücadele etmeye ve 23 Ocak akşamı hedeflediğimiz başarıya ulaşmak için yola çıktık. İnanıyorum ki tüm hedeflerimizi başaracağız” ifadelerini kullandı.