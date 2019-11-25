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'Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı' paneli yapılacak

“Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı” paneli yapılacak.

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:51
'Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı' paneli yapılacak

Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı” paneli yapılacak.
KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, panel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Eğitimcileri Uzm. Filiz Uzun ve Uzm. Aynur Özkum İzveren’in organizasyonu, KTAMS sponsorluğu ile yarın saat 10:00’da KTAMS 50. Yıl Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Yaşlı Bakımı
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