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Yatacak yer kalmadı

Havaların soğumasıyla birlikte Gögüs Hastalıkları bölümüne başvuran hasta sayısında patlama yaşandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:24
Yatacak yer kalmadı
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ne giden vatandaşlar, göğüs hastalıkları servisinde sıkıntı yaşandığını söyledi. 

Tüm odalardaki yatakların dolu olduğunu ifade eden hastalar, kendilerine ayakta tedavi yapıldığını ifade etti. Yapılan tedavinin ardından hastalar, gittiğini ve kısa bir süre sonra hastaneye geri döndüğünü belirtti. Edinilen bilgiye göre söz konusu serviste koah, tüberküloz, zatürre, solunum yetmezliği sendromu ve bronşit gibi rahatsızlığı bulunan hastalar tedavi görüyor.

“Her hasta yatacak diye bir şey yok”

Konuyla ilgili olarak bilgi aldığımız Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı şöyle dedi, “Bu mevsim grip mevsimi olduğu için böyle şeyleri yaşıyoruz. Serviste 28 yatak var. Ocak sonuna kadar buna ek olarak 12 yatak daha koyduk. İhtiyaç olması halinde bu süreyi uzatacağız. 28 yatak yüzde 100 dolduğu için başka servislerden 12 yatak daha ayırdık. Taburcu işlemleri de oldu. Yağmurdan sonra grip mevsiminin bir daha tırmanması olabilir, şubattan sonra bu riskin azalacağını ümit ediyoruz. Yatakların dolu olması gayet normal, şikâyet olduğu zaman biz de kapasitenin üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza verebileceğimiz en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ayaktan gelip giden hastalar da var. Her hasta yatacak diye bir şey yoktur, diğer servislerden gelen hastalar da vardır.”

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Son Güncelleme: 25.01.2018 11:59
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