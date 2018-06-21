Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95057
ALTIN
192.277
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2510
EURO
5.4834
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
banner34

Yataklı Tedavi Kurumları Yasa Tasarısı’na Komite’de oybirliği

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası'nda değişiklik öngören tasarıyı oybirliğiyle onayladı.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:37
Yataklı Tedavi Kurumları Yasa Tasarısı’na Komite’de oybirliği

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan Komite, Turizm ve Seyahat Acenteleri ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri adlı değişiklik tasarılarını da görüştü. 

banner39

İçişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı,Seyahat Acenteleri Birliği ve Rehberler Birliği’nden yetkililer ile Çağan Akansu ile Uğraş H. Arslan’ın davetli olarak katıldığı toplantıya komite üyelerinden UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü
Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü
Başını açmayan öğrencilerin diplomaları onaylanmadı!
Başını açmayan öğrencilerin diplomaları onaylanmadı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim