"Yatılı hastalarımız negatif"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya üzerinden Koronavirüs testi pozitif çıkan hemşireyle ilgili kişisel facebook hesabından açıklama yaptı.

Gülgün Vaiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"L.B.N.D.H. Kardiyoloji servisinde bir koroner hemşiremizde Koronavirüs pozitif saptanmıştır.

Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır. Yatılı tüm hastalarımızın PCR testleri negatiftir. Maske mesafe hijyen kurallarına uyarak çalışılmaktadır.

Pandeminin başından beri Yatılı tüm hastalara PCR zorunluluğu olan servisimizde dün itibariyle tüm ekip PCR taramasından geçirilmiştir.

Şu an itibarıyla herhangi bir Doktor veya başka bir Hemşire ve Sağlık çalışanında Koronavirüs saptanmamıştır.

Herhangi bir Kardiyoloji uzmanımız karantinada değildir.

Hasta olan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun der, kurallara sıkı bağlılığımızı güçlendirerek, Kardiyoloji servisimizde acil tüm müdahalelerin devam ettiğini kamuoyuna bildiririz.

Herkesi panik olmaya değil, tedbirli olup, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz... Saygılarımla.”