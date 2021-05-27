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"Yatırımcının önünü açmak her hükümetin görevi"

Çavuşoğlu, mecliste yaptığı konuşmada, yatırımcıların önünü açmanın her hükümetin görevi olduğunu söyledi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:38
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"Yatırımcının önünü açmak her hükümetin görevi"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu meclis konuşmasında, Bafra turizm bölgesinde otellere parsel ayrıldığını, otellerin tamamlanıp hizmete girmesi için beklediklerini, 4 şirketin otel yatırımlarını yaptığını, ülkeye değer kattığını, gelir getirdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, güneş enerjisinin önemine işaret ederek, yatırımcılara verilen izinlerde devletin teşvik vermediğini, yatırım maksatlı kiralamalarda gerekli yasal desteğin verilmesi için çalışmaların yapıldığını, yatırımcıların bu bölgeye yatırım yaparken çevreyi, doğayı koruyarak bu yatırımları yaptığını, başka yerde yer gösterilmesi durumunda da taşımaya hazır olduklarını anlattı.

Turizmin ülke için önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bafra’nın geliştirilmesi, rekabet edebilirliliği artırmak için bu yatırımların önemine işaret etti, yasalara aykırılık olmadığını, yatırımcıları kendilerinin buraya davet ettiklerini, yatırımcıların önünü açmanın her hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bayrak arkasına sığınarak hiçbir zaman bir şey yapmadıklarını, ancak bayrağı yüceltmenin önemine işaret ederek, bayrakların eski eserlere zarar vermeden dikilmesinin daha doğru olacağına değindi ve bu konunun ilgili tarafların devlet ciddiyeti içerisinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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