Yavuz Akdeniz’e açıldı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz’un Gazimağusa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını veoradaki çalışmalarını 3 ayda tamamlayacağını belirterek, Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Yavuz için yazılı bir mesaj göndererek, Doğu Akdeniz’e uğurlanan Yavuz gemisine ve mürettabatına üstlendikleri tarihi görevde başarılar dileyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarında diğer kıyıdaş devletler kadar KKTC’nin de hak ve menfaatleri olduğunu belirtti.

(BRT)