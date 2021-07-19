Yavuz Çıkarma Plajı'nda 12. kez şafak nöbeti tutuluyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, bu yıl da, Barış Harekatı’nın ilk adımının atıldığı yerde, Yavuz Çıkarma Sahili’nde, Şafak Nöbeti’yle başladı.

Şafak Nöbeti, bu yıl ilk kez Müze Gemi’nin önünde başladı.

Etkinliklere saat 22.30’da Müze Gemi önünde İstiklal Marşı okunarak start verildi.

Daha sonra geleneksel meşaleli yürüyüşle Çıkarma Sahili’ne inildi.

Katılımcılara bayrak dağıtımı ile birlikte, bayrama özel ikramların da yapılacağı etkinlik, Bordo Bereliler’in su altı gösterisi ve duaların okunmasının ardından sabah ezanı ile sona erecek.

Etkinlik Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs nedeniyle aldığı tedbir kararları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.