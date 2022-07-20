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Yavuz Çıkarma Plajı’nda tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkını esaret ve soykırımdan kurtarmak amacıyla 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı’nda saat 08.30’da tören düzenlendi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:11
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Yavuz Çıkarma Plajı’nda tören düzenlendi
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Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) yapılan açıklamaya göre törene, Cumhurbaşkanlığı adına Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven,  Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı adına Meclis Yasama Uzmanı  Mahir Özkavra, Başbakanlık adına Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı  Evin Unutmaz,  Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Jandarma Albay  Orhan Sırma, ,Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK adına Garnizon Komutanı  Topçu Albay  Mesut Kılınç,   GKK adına Piyade Albay Ahmet Bozdoğan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı  Mustafa Aktuğ,  Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, siyasi parti,  Girne Polis Müdürlüğü, kurum kuruluş, dernekler, üniversiteler ve bölge okullarının temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin denize bırakılmasıyla başladı. Törende daha sonra, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Türkiye Aydıncık’tan getirilen bayraklar, bayrağı adaya çıkaracak askere teslim edildi.

Saygı Marşı ve Saygı duruşunun ardından, Türkiye’den getirilen bayraklar Çıkarma Plajı yakınlarındaki adaya çıkarıldı. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve özgürlük meşalesinin yakılmasının ardından adadaki meşale karaya çıkarılarak, Lefkoşa’da gerçekleşen törene götürülmek üzere GAÜ öğrencilerine teslim edildi.

Tören, Karaoğlanoğlu Şehitliği'nin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve şehitlik anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

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