Yavuz Çıkarma Plajı’nda tören düzenlendi

Kutlamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974 sabahı adaya ilk ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı’nda saat 08:00da düzenlenen törenle başladı.
Törene, Cumhurbaşkanlığı adına Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, Cumhuriyet Meclis Başkanlığı adına Mahir Özkavra, Başbakanlık adına Başbakanlık Daire Müdürü Erdinç Akgür, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği adına Albay Suat Şener, ,Girne Kaymakamı Sinan Güneş,KTBK adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Çağrıhan Dalğan, GKK adına Piyade Albay Ahmet Bozdoğan,Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, siyasi parti, Girne Polis Müdürlüğü , kurum kuruluş, muharip dernekler , dernekler , üniversiteler ve bölge okullarının temsilcileri katıldı.
Tören, Protokol Sırasına göre çelenklerin denize bırakılmasıyla başladı.
Törende daha sonra, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Türkiye Aydıncıktan getirilen bayraklar,Yavuz Çıkarma Plajı’na çıkarılarak,bayrağı adaya çıkaracak askere teslim edildi..
Saygı marşı ve Saygı duruşunun ardından,Türkiye’den getirilen Bayraklar Çıkarma Plajı yakınlarındaki adaya çıkarıldı.
İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve özgürlük meşalesinin yakılmasının ardından adadaki meşale karaya çıkarılarak, Lefkoşa’da gerçekleşecek törene götürülmek üzere Girne Amerikan Üniversitesi öğrencilerine teslim edildi.
Tören Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin gezilmesi ve şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve şehitlik anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.