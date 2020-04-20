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Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıs açıklarında

Türkiye'nin 'Yavuz' isimli sondaj gemisi KKTC'nin TPAO'ya ruhsat verdiği, Erenköy açıklarındaki bir lokasyona demir attı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 11:57
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Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıs açıklarında

Türkiye'nin 'Yavuz' isimli sondaj gemisi, Kıbrıs adası açıklarına demir attı. 

Yavuz şu an, KKTC'nin TPAO'ya ruhsat verdiği, Erenköy açıklarındaki bir lokasyonda bulunuyor. 

Güney Kıbrıs'ın resmi haber ajansı CNA, Yavuz'un dün akşam saat 23.30 sıralarında Taşucu'ndan yola çıktığını yazdı. 

CNA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yavuz'a sürat teknelerinin de eşlik ettiğini bildirerek, Türkiye'nin, bölgedeki 6'ıncı ve 7'nci parseller için  Navtex yayınladığını da yazdı. 

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj Gemisi
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akdoğan 2020-04-20 12:10:40

Geliyor gönlümün efendisi. Gelsinde içimizdeki Rumcuklar çıldırsın

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