Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıs açıklarında

Türkiye'nin 'Yavuz' isimli sondaj gemisi, Kıbrıs adası açıklarına demir attı.

Yavuz şu an, KKTC'nin TPAO'ya ruhsat verdiği, Erenköy açıklarındaki bir lokasyonda bulunuyor.

Güney Kıbrıs'ın resmi haber ajansı CNA, Yavuz'un dün akşam saat 23.30 sıralarında Taşucu'ndan yola çıktığını yazdı.

CNA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yavuz'a sürat teknelerinin de eşlik ettiğini bildirerek, Türkiye'nin, bölgedeki 6'ıncı ve 7'nci parseller için Navtex yayınladığını da yazdı.

Kıbrıs Postası