Girne - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki sürücü, 60 yaşındaki yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Bugün saat 20.00 sıralarında Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde Anthony EDWARD(E-73) yönetimindeki NY 377 plakali araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan David SHEPHERD(E-60)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya David SHEPHERD kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.