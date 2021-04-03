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Yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Dikkatsizliği sonucu kazaya sebep olan sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 21:38
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Yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Girne - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki sürücü, 60 yaşındaki yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Bugün saat 20.00 sıralarında Girne - Güzelyurt Anayolunun 13-14 km üzerinde Anthony EDWARD(E-73) yönetimindeki NY 377 plakali  araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan David SHEPHERD(E-60)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya David SHEPHERD kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.04.2021 22:26
Anahtar Kelimeler:
GirneKarşıyakaKaza
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