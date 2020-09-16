Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı

Yayalara çarptı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü H.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:47
941 Okunma
Yayalara çarptı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü H.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı.

Polis, 15.09. 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde H.Y (E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Z.E (K-21) ve E.A.E(K-20) 'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan E.A.E’nin Genel Cerrahi, Z.E’nin ise Ortopedi Servisi’nde müşahede altında olduğunu söyledi.

Polis, kamera görüntülerinin incelenmesi ve ifadelerin alınması gerektiğini belirterek, 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.09.2020 13:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Pilli açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanı Pilli açıklamalarda bulundu
Lefkoşa elektriksiz kaldı
Lefkoşa elektriksiz kaldı
Özgöçmen: “Sağlığı siyasete kurban ettik”
Özgöçmen: “Sağlığı siyasete kurban ettik”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim