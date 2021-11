Yayaların can güvenliği tehlikede!

Kazaların her gün can yaktığı ülkede, neredeyse araç kullanacak yol kalmadı; olanlar da bakımsız. Birçok ana caddede yayaların karşıya geçmesini sağlayacak çizgiler de silinmiş durumda, varla yok arasındaki bu çizgilere yaya geçidi demeye bin şahit ister. Her gün duraklarda inen çoğunluğu öğrenci yüzlerce kişi, karşıya geçmek için canını düşünmeden kendini anayola atmak zorunda kalıyor...