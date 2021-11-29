Yayaların can güvenliği tehlikede!

Ülkemizde trafik tam bir ömür törpüsüne dönüştü. Araç kullanacak yolun kalmadığı ülkemizde, vatandaşların canını kimin koruyacağı ise merak konusu.

Trafik kazalarının kronik bir hastalık haline geldiği ülkemizde, yayaların can güveliğini de düşünen yok. Ulaşımlarını otobüs servisleriyle sağlayan vatandaşlar, özellikle de öğrenciler, indikleri duraktan karşıya yaya olarak geçmek istedikleri sırada son hızla gelen arabalarla göz göze geliyor.

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy trafik ışıklarının yakınında bulunan otobüs duraklarında inen ve karşıya geçmek isteyen kişiler, yaya geçidi çizgilerinin silik olması, kontrollü trafik ışığının ve üst geçidin bulunmaması nedeniyle yola atılarak, arabaların azaldığı anı yakalayıp refüje doğru hızlı adımlar atıyor.

Bazı öğrenciler ve vatandaşlar, evlerinin durakların arka taraflarında yer aldığını, bu nedenle otobüsten inmelerinin ardından karşıdan karşıya geçmek durumunda kaldıklarını dile getirerek, yaya geçidinin görülmemesi, düğmeli trafik ışıklarının ve üst geçidin bulunmaması nedeniyle korka korka da olsa anayolda yürüdüklerini anlattı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, duraklar yapılırken yayaların karşıdan karşıya geçme ihtimalinin düşünülmesi gerektiğini belirterek, durakların bulunduğu kısımda yaya geçidi, düğmeli kontrollü trafik ışığı ve üst geçit uygulamalarının hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

“Yayaların canı, şoförlerin vicdanına emanet”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, durakta inen kişilerin karşıdan karşıya geçme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, duraklar yapılırken bunun düşünülmesi gerektiğini ve bu bölgede yaya geçidinin bulunması gerektiğini kaydetti.

Avcı, yaya geçidinin yanı sıra düğmeli kontrollü trafik ışıklarının konulması gerektiğini de dile getirerek, uygun koşullara sahip olunduğu durumda ise üst geçidin de yapılabileceğini ifade etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolunda hem kontrollü trafik ışıklarının, hem de yaya geçidinin bulunduğunu hatırlatan Avcı, yayaların ulaşımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Hamitköy ışıklarının bulunduğu caddenin de dört şeritli olduğuna işaret eden Avcı, bölgede bulunan yaya geçidinin çizgilerinin silinmesinin tehlikeli olduğunu, ayrıca birinci şeritteki aracın yayaya yol verirken diğer şeritlerdeki şoförlerin araçlarını sürmeye devam ettiğini anlattı. Avcı, şehir içindeki duraklardan belediyelerin sorumlu olduğunu söyleyerek, yayaların güvenliğinin sağlanmasının önem arz ettiğini kaydetti. İnsan hayatına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Avcı, yayaların tehdit altında olduğuna ve canlarını şoförlerin vicdanlarına emanet ettiklerine dikkat çekti.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi