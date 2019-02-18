Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

Yayaya çarpan sürücü teminatla serbest!

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:31
Yayaya çarpan sürücü teminatla serbest!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da geçtiğimiz gün gece yarısı Dr.Fazıl Küçük Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru aracı ile dikkatsizce seyreden ve yolu karşıdan karşıya dikkatsizce yaya olarak geçmeye çalışan Anıl Salih Kalçin’e çarparak ağır şekilde yaralanmasına neden olan zanlı Mohammad Khaled Odeh dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzada olayla ilgili bulguları aktardı. Keleşzade Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde 16 Şubat 2019 tarihinde, saat 00.25 raddelerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin Mohammad Khaled Odeh’in yönetimindeki 02 D 7777 plakalı BMW marka salon araç ile seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Cadde Mutfak Restoran önlerine geldiğinde o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Anıl Salih Kalçin’e aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu ağır yaralanan Kalçin’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrellerde vücudun muhtelif yerlerinde kırıklar olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yusuf Keleşzade, müştekinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KazaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
AFAD Çalıştayına katılan ekip Gazimağusa Belediye Başkanı Arter'i bilgilendirdi
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs Sorunu En Önemli Dördüncü Sorun
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti
HP heyeti Yenierenköy’ü ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim