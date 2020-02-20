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Yayaya çarpıp kaçtı!

Girne – Lefkoşa Anayolunun Boğazköy kavşağı yakınlarında, plakası ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü yaya Mesut Bozdoğan’a çaparak olay yerinden kaçtı.

20 Şubat 2020 Perşembe 19:48
Yayaya çarpıp kaçtı!
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Lefkoşa-Girne anayolunda Boğaz yakınlarında, saat 18.30 sıralarında bir aracın çarptığı yaya Mesut Bozdoğan yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre: Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy kavşağı yakınlarında, saat 18.30 sıralarında,  plakası ve ismi henüz tespit edilemeyen  araç sürücüsü Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Mesut Bozdoğan (E-39)'a çarpmıştır. 

Kazada yaralanan Mesut Bozdoğan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Kazaya methaldar araç ve sürücüsü aracı e olay yerinden kaçmıştır.  Polis soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıYaya Geçidi
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Yazık 2020-02-20 20:48:04

Kaçan şahıs haklı olduğu halde suçlu olacaktı.. Kaçmakta haklı..otoban içinde yaya OLMAZ.. burada suçlu devlettir ..

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