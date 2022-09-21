Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!

(Kamalı Haber)

Ehliyetsiz bir şekilde kullandığı araç ile yayaya çarpan ve daha sonra olay yerinden kaçan zanlı A.E tespit edilip tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, olguları aktardı.

Polis, zanlının (K-17) Ehliyetsiz ve sigortasız bir şekilde araç kullandığını belirtti.

Polis, 20.09.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkosa'da Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, salon aracı soldan birinci șerit içerisinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan zanlının, seyrettiği yol üzerinde Nicosia Betting önlerine geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre sağdan sola doğru yaya geçidi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan E.K’ye (K-22) çaptığını söyledi.

Polis, kaza sonrası araç sürücüsünün aracını kaza mahalli yakınlarında bırakarak başka bir araç ile olay yerinden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.