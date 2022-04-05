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Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...

Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Nisan 2022 Salı 11:42
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Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.M.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savcı, Lefkoşa’da saat 22.50’de Bedreddin Demirel Caddesi’nde SL 344 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının yolun solunda bulunan Anadolu Hayat Emeklilik isimli işyerinin önüne geldiğinde yolun solundan sağına yaya olarak geçip, refüj içinde çıkarak ani olarak yola geri giriş yapan B.B'ye aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı.

Polis, kaburgaları ile sağ eli kırılan B.B'nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve durumunun iyiye gittiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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