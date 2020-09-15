YAYCI : GKRY'NİN EN UFAK BİR BOŞLUKTA KKTC'YE SALDIRACAĞINDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN

Gündem Kıbrıs'ın canlı yayınına katılan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sınırlara beton mevziler kurması hakkında bir değerlendirmede bulundu.

BARIŞ İSTEYEN TOPLUM BETON MEVZİ KOYAR MI? SİLAHLANIR MI?

"Barış isteyen bir toplum silahlanır mı? mevzi yapar mı?" diyen Yaycı KKTC halkının bunu artık görmesi lazım, bu artniyettir düşmanlıktır Rumlar bir an gaflete geldiklerinde en ufak merhametlerinin olmayacağını aktardı.

Biz herkese kimliği ile hitab ederken onlar bizlere müslüman azınlık diyor,Atina'da cami bile yapmıyorlar.

Bu düşmanlıkla Rumların bir çatışma halinde KKTC halkına en ufak bir merhametlerinin olmayacağını söyleyen Yaycı GKRY'nin en ufak bir boşlukta KKTC'ye saldıracağından şüpheniz bile olmasın dedi.