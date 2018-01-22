Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115833
ALTIN
163.362
DOLAR
3.8117
STERLİN
5.2957
EURO
4.6709
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

"Yayın ne kadar rahatsız edici olursa olsun çözüm alanı fikirsel platformdur"

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Afrin harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkında değerlendirmeleri...

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
"Yayın ne kadar rahatsız edici olursa olsun çözüm alanı fikirsel platformdur"
banner10

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Afrin Harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Afrin harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkındaki değerlendirmesi:

1974 20 Temmuzu’nda  Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki harekâtına neden olan, 15 Temmuz’daki Faşist Yunan Cuntasının, Nikos Sampson’la birlikte gerçekleştirdiği Enosis amaçlı darbeydi. 20 Temmuz olmasaydı, Kıbrıs Yunanistan’a ait bir Ada’ya, Kıbrıslı Türkler de en iyi ihtimalle Batı Trakya’daki gibi Türk azınlık haline dönüşmüş olacaktı. Enosis’i engelleyen bir eyleme “işgal” denmesini kabul edemeyiz. 2004 yıllında Annan Planı çerçevesinde ve 2017 yazında Crans Montana Konferansı’nda Kıbrıs’ta barış için elini uzatan ve asker sayısında ciddi azaltmaya yol açacak çözüm için irade sergileyen, ancak ne yazık ki Rum tarafının reddi ile karşılaşan bir ülkeye “işgalci” tanımını yakıştırmak, bugün Birleşmiş Milletler’in bile yapmadığı ağır bir suçlamadır ve doğru değildir.
 
Suriye’de yaşananlara gelince; savaş yedinci yılını dolduruyor. Bölgede ABD, Rusya, İran ve daha başka  devlet ve farklı birçok silahlı örgüt yer almaktadır. Türkiye daha önce de bölgede harekat gerçekleştirme ihtiyacını hissetmiş, şimdi de kendi sınır güvenliği açısından Afrin harekatını başlatmış bulunmaktadır. Bu harekatın başlamasında ABD’nin bölgede Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütleriyle birlikte ordu oluşturma yönününde attığı adımların etkili olduğu görülmektedir. Savaşın acılarını yaşamış bir toplum olarak elbette kan dökülmesini istemeyiz ama gelecekte daha büyük acıların yaşanmaması için Türkiye’nin tedbir alma hakkının olduğunu da görmezden gelemeyiz. Harekatın Türk sivil ve askeri makamlarının da sıkça tekrarladığı gibi, askeri hedeflerle sınırlı kalması ve masum insanların can kaybına uğramaması elbette en büyük temennimizdir.
 
Bunun yanında askeri alanda elde edilecek sonuçların etkin bir diplomasi ile kalıcı hale getirilmesi kaçınılmazdır. Asıl olan Tükiye, Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin toprak bütünlüklerinin korunarak bu coğrafyalarda Türkü, Kürdü, Arap ve Türkmeni ile hangi etnik köken din ve mezhebe ait olursa olsun tüm halkların terör tehdidinden uzak barış ve huzur içinde yaşayabilmeleridir. Türkiye’nin önemli bir bölge gücü olarak bu hedeflere varma konusunda, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek yetenekte olduğuna inanıyorum. 
 
Afrika gazetesinin yayınları ile ilgili olarak ise belirtmek istediğim şudur: Görevde olduğum üç yıla yakın sürede ilk üç gün dışında neredeyse her gün beni en ağır şekilde eleştiren gazete Afrika gazetesi oldu. Eleştirilerin bir çoğu ağır ve haksızdı ancak bir tek gün bile bu gazete sussa ne iyi olurdu diye düşünmedim. Gazetenin dünkü manşet haberini de benimsemedim, onaylamadım ama yanlışın karşısına ancak doğru olanla çıkılabilir. Yayın ne kadar rahatsız edici olursa olsun çözüm alanı fikirsel platformdur. Provokasyona, kışkırtmalara açık eylemlere kesinlikle kalkışılmamalıdır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğüne yapmış olduğum gerekli uyarıyı da buradan tekrarlamak isterim. Her türlü tedbiri alacaklarına ve istenmeyen durumların yaşanmasına fırsat vermeyeceklerine inanıyorum. Yanlış fikirleri yanlış eylemlerle düzeltmek mümkün değildir. Tersine, hak etmediği yaygınlaşmayı sağlar. O nedenle tüm toplumumuzu da uyarmayı görev biliyorum. Ortak akla ve birlikteliğe ihtiyacımız olan bir zamanda, maalesef çok tehlikeli bir gidişe doğru sürükleniyoruz. Bu oyuna gelmemeliyiz.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2018-01-22 12:24:30

'Ağzından çıkanı kulağı duyan' olgun bir devlet adamına yaraşır bir açıklama. Birileri ders almalı...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaşşş 2018-01-22 12:43:29

sn. akıncıyı bu açıklamsından dolayı tebrik ve taktir ederim aklı başında gercek politikacı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2018-01-22 15:19:12

Netice. ilk etapta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü başaramadı ve meclis binası işgal edildi. Gereği yapılsın!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kişmir: "Faşist saldırıların Kıbrıs kültürü ile bir alakası yoktur"
Kişmir: "Faşist saldırıların Kıbrıs kültürü ile bir alakası yoktur"
Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak
Malkoç KKTC'de temaslarda bulunacak
Bir haftada yollarda 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Bir haftada yollarda 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim