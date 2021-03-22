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Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel Seçildi

Yayın Yüksek Kurulu, 11'inci dönem başkan ve başkan yardımcısını seçti. Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Feyzi Hansel, Başkan Yardımcılığına Mert Özdağ seçildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:16
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Yayın Yüksek Kurulu Başkanlığına Hansel Seçildi

Yayın Yüksek Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, 10’uncu Dönem Başkanı olarak görev yapan Olgun Üstün'ün ayrılmasıyla boşalan üyeliğe Cumhuriyet Meclisi tarafından Şahap Tokatlı atandı.

Bu atamanın ardından kurul üyeleri, Değiştirilmiş Şekliyle “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”na göre hareket ederek yaptıkları ilk toplantıda gizli oylamayla seçimini gerçekleştirdi ve yeni başkan ve başkan yardımcısını seçti.

Yayın Yüksek Kurulu'ndaki 9 üyeden 8'i Cumhuriyet Meclisi, 1 üye de Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Yeni dönemde, Emir Ersoy, Feyzi Hansel, Yasemin Tanpınar, Şahap Tokatlı Ulusal Birlik Partisi,  Direnç Civa Akgün ile Mert Özdağ Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ali Fahrioğlu ile Kemal Akkan Batman Halkın Partisi ve Adnan Işıman ise Cumhurbaşkanı temsilcisi olarak görev yapacak.

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