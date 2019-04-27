Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar yolu enfeksiyonunu tespit ediyor)
"Akıllı bebek bezi" geliştirdiler (İdrar...

Yayla Köyü sahil temizliği bugün gerçekleştirildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ile Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği işbirliğiyle bugün Yayla köyünde sahil temizliği yapıldı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:02
Yayla Köyü sahil temizliği bugün gerçekleştirildi
banner44

Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ile Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği, çöplerin oluşturduğu çevre kirliliğine ve çevresel kanserojen faktörlere dikkat çekmek amacıyla Yayla köyünde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte ilk olarak Yayla sahil bölgesi yakınlarına dökülen çöpler bölgesi ziyaret edildi.

Burada iyilik Gönüllüsü Dr.Nurçin İncirli basına açıklamada bulundu.

İncirli, bir insanın en önemli hakkının sağlıklı bir şekilde yaşamak olduğuna işaret ederek, bunun için de sağlıklı ve temiz bir çevre, sağlıklı gıdalar ile temiz suyun şart olduğunu vurguladı.

banner41
Yayla köyünde son 10 yılda 38 kişinin kanserden hayatını kaybettiğini, köyde kanser vakalarından ölüm oranının yüzde 73 olduğunu belirten İncirli, bu konuda tüm çağrılara rağmen bilimsel bir araştırmanın yapılmadığını söyledi.

İncirli, Yayla’da 2 baz istasyonu, tarım alanlarında kullanılan pestisitleri, gaminiler, arıtma tesisi ve kontrolsüz çöplük alanları bulunduğunun altını çizerek, tüm bu çevresel faktörlerin insan sağlığını olumsuz etkileyen yanları bulunduğunu kaydetti.

İncirli, yetkilileri, bölgeyi sağlığına kavuşturmak ve köyün gelişimine katkıda bulunacak yatırımlara davet etti.

Yayla Sağlık Araştırma ve Geliştirme Derneği Asbaşkanı Mahmut Hamdi de söz alarak köylü olarak yaşadıkları sıkıntılar konusunda bir türlü seslerini duyuramadıklarını ifade ederek, yetkilileri konuya duyarlı davranmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından Yayla sahil bölgesindeki çöpler toplandı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yayla Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parkeler Atatürk Spor Salonu için geldi
Parkeler Atatürk Spor Salonu için geldi
Kuzey Kıbrıs Rallisi için Gözetmen Semineri yapılıyor
Kuzey Kıbrıs Rallisi için Gözetmen Semineri yapılıyor
Anastasiadis’ten Açıklama: “Sarsıldım”
Anastasiadis’ten Açıklama: “Sarsıldım”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim