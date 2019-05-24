Yaz 2019 Karma Resim Sergisi 28 Mayis'ta Açilacak

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı ve iş insanı Dr.Günay Çerkez tarafından açılışı yapılacak “Yaz 2019 Karma” Resim Sergisi 28 Mayıs’ta açılıyor.

Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Sitesi’nde bulunan Art Gallery Cyprus Sergisi saat 19.00’da açılacak.



Sergi Pazar günleri ve Ramazan Bayramı hariç, Cumartesi 10.00-13.00, diğer günler 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.Sergiye, KKTC’den Arif Albayrak, Ayşe Rabo. Burçak Midilli Güldoğuş, Dicle Özlüses, Dolgun Dalgıçoğlu, Hare Ergen, Mehmet Sariler, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Cihangir, Yasemin Bülent Görgün, Zeki Aksulu, Türkiye Cumhuriyeti'nden Esra Uysal, Luna Tülay Okan, Rusya Federasyonun'dan Redina Vladimir Anatolyevich ve Ukrayna'dan Ekatrina Senayova olmak üzere toplam 15 sanatçı katılacak.