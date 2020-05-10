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Yaz mesaisi yarın başlıyor

Kamuda 21 Eylül’e kadar sürecek yaz mesaisi yarın başlıyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 12:43
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Yaz mesaisi yarın başlıyor

Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayıs’taki toplantısında onayladığı karar uyarınca, yaz mesaisi 21 Eylül’e kadar sürecek.

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde KKTC’de halen kamu iş yerleri acil ihtiyaçlar çerçevesinde hizmet veriyor.

Yaz mesaisi boyunca günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00- 12.30 ve 13.00- 17.30 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 08.00-14.30; Perşembe 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise şu saatler uygulanacak:

"Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 07.30-14.00; Perşembe 07.30- 12.00 ve 12.30-17.00. Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinli olacak şekilde çalıştırılabilir"

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri Pazartesi-Cuma 07.45-14.45; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları ise Pazartesi-Cuma 07.45-14.45 saatleri arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

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