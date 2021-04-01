YAZ TATİLİNDEN FERAGAT EDİLECEK Mİ?      

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullara yapılan yatırımları anlatarak, yeni okul projeleri ve eğitime başlayacak olanları tek tek söyledi.

Eğitimcilerin bundan sonra müfredatlarını yaparken seyreltilmiş eğitim sistemine hemen hemen geçilmiş olacağını kaydeden Amcaoğlu, özel okul ve devlet okulu arasında ayrım olmadığını, tüm müfredatın aynı olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde eğitimdeki eksiklikleri tamamlama adına attıkları adımları da anlatan Olgun Amcaoğlu, eğitimdeki muhataplarla toplantılar yaptıklarını ve mevcut hedefler için gerekli çalışmaların tamamlandığını, planlamaların hazır olduğunu belirtti.

Temas bulaş protokolünün eksikliğinin giderilerek aşılamanın planlaması için de Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini dile getiren Amcaoğlu, 271 okuldaki herkesin bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile okulların açılmasının planlandığını belirtti.

“YAŞ GRUPLARINA GÖRE AŞILAMAYLA EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantıda okulların açılmasının nasıl olacağının planlandığını dile getiren Amcaoğlu, öğretmen ve diğer personelin yaş gruplarına göre kademe kademe aşılanarak eğitimin başlayacağını kaydetti.

12. sınıfların neden okula gitmesi gerektiğinin bilindiğini dile getiren Amcaoğlu, aşılama takviminin belirlenmesi halinde okulların aşama aşama açılacağını belirtti.

En büyük emellerinin eğitimdeki kayıplarının azaltmak olduğunu kaydeden Amcaoğlu, 12. sınıfların mezuniyetlerini sağlamak için ilgili sınavlara katılmayı amaçladıklarını ve eğitim uzmanlarının söylediklerinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda yapılacağını belirtti.

PCR VE ANTİJEN TESTLER YAPILACAK

Öğretmenler ve okul çalışanlarının PCR’larının yapılacağını ve pazartesi günü öğrencilere de antijen testlerinin yapılacağını dile getiren Amcaoğlu, gelen aşılarla, iyi planlamalarla öğretmenlerin aşılanacağını kaydetti.

Eğitim sendikaları ile uzlaşı sağlanıp sağlanmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, kendisi için sendikanın taraf olmadığını, öğretmenlere karşı bir uzlaşı aramadıklarını burada herkesin gailesinin öğretmenler olduğunu vurguladı.

YAZ TATİLİNDEN FERAGAT EDİLECEK Mİ?

Eğitimde yaz tatilinden feragat edilmesinin düşünülüp düşünülmediğinin sorulması üzerine Amcaoğlu, bu konuda yetkili sendikalarla görüşüldüğünü ve haziran ayı içerisinde eğitimin ilk etapta sarkıtılıp sınavları daha sonraki sürece atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ilk hedeflerinin 2020-21 öğretim yılının sağlıklı şekilde tamamlanması olduğunu belirtti.

Basında internetten eğitim veren üniversitenin olup olmadığının sorulması üzerine Amcaoğlu, bu konuda Yükseköğretim Dairesi ve YÖDAK’ın gerekli işlemleri başlattığını, üst düzeyde istişare ettiklerini söyledi.

Eğitim takviminin tekrar sorulması üzerine Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile yapılan toplantıda 12. sınıfların açılması kararının alındığını ve 50 yaş ve üzeri aşılandıktan sonra bazı meslek okullarının önemli bölümlerinin de 45 yaş üzerindekilere aşılamanın tamamlanmasının ardından açılacağını kaydetti.

Bu çerçevede 2 bin 198 kişinin aşılanmasına ihtiyaç olduğunu açıklayan Amcaoğlu, hastalığın az seyrettiği bölgelerde okulların açılması konusundaki soru üzerine de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda gerekenlerini yaptıklarını söyledi.